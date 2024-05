iPhone 15 Pro: RIBASSO eBay, è uno sconto STORICO (-334€)

Opportunità clamorosa su eBay per l’acquisto del potentissimo iPhone 15 Pro, modello da 128GB e colorazione Titanium. Per pochi pezzi rimasti puoi averlo infatti a soli 904,90 euro invece di 1239. Per accedere a questo sconto devi inserire il codice PSPRMAY24 al momento del checkout. Il venditore ha il 100% dei feedback positivi e assicura la spedizione gratuita con consegna in 48 ore.

iPhone 15 Pro: opportunità da non perdere

Se non sei abituato a fare acquisti su eBay, ma questo sconto non vuoi proprio perdertelo ti spieghiamo come fare in pochi semplici passaggi:

Apri la pagina dell’offerta iPhone 15 Pro Clicca su “Compralo subito“ Inserisci i dati di pagamento e di spedizione, se necessario crea un account Nel campo “Aggiungi i codici sconto” inserisci il codice “PSPRMAY24” e poi su “Applica”, come mostrato nell’immagine sotto Il prezzo verrà automaticamente scontato

Con iPhone 15 Pro ti porti a casa uno smartphone di ultima generazione dalle caratteristiche tecniche straordinarie, a cominciare dal suo profilo ultraresistente e leggero in titanio, fino ad arrivare al magnifico display Super Retina XDR da 6,1 pollici a 120Hz, il nuovo processore A17 Pro che assicura prestazioni assurde anche per il gaming, un nuovo sistema di sette fotocamere professionali, la novità del tasto azione personalizzabile e della connettività USB-C.

Non perdere altro tempo perché ne sono rimasti pochissimi: assicurati il tuo iPhone 15 Pro al prezzo migliore del web.