iPhone 15 Pro potrebbe arrivare anche in Dark Red, mentre iPhone 15 potrebbe presentare due colorazioni inedite (pink e cyan), rispetto al precedente iPhone 14 Pro.

Sappiamo che ad ogni nuova generazione, Apple realizza delle colorazioni inedite. Non dimentichiamo poi delle tinte speciali che arrivano in primavera (dark Green/green alpine per il 13 Pro e purple per iPhone 12/12 mini nel 2021).

iPhone 15 Pro: cosa sappiamo dei nuovi modelli?

Oggi apprendiamo dal sito di 9to5Mac che iPhone 15 Pro e 15 Pro Max arriveranno in Dark Red. Si tratta di una tonalità molto simile al bordeaux. Da una fonte interna al portale americano scopriamo che il codice della nuova colorazione è #410D0D; viene indicato come “terra di Siena scura”.

Al contrario, i modelli standard di iPhone 51 arriveranno in rosa brillante e azzurro ciano. Il rosa viene descritto come “telemagenta” con il codice esadecimale colore #CE3C6C, mentre il blue è indicato con il #4DB1E2. Viene chiamato “picton blue”.

Tornando al Dark Red, Apple potrebbe aver pensato di usare questa tonalità per le versioni speciali Product(RED); se in passato avevamo toni più luminosi, molto più vicine all’aranciato, adesso avremo qualcosa di simile al rosso sangue. La tinta speciale accompagnerà le classiche silver/gold, nero siderale. Non sappiamo se vedremo ancora la Dark Purple, però.

Infine, anche secondo le fonti di 9to5Mac, si apprende che queste tinte sono ora al vaglio presso la compagnia. Tutto potrebbe cambiare fino all’arrivo dei device sul mercato, pertanto restate connessi con noi.

