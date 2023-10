iPhone 15 Pro Max: top cameraphone, ma non è al primo posto

iPhone 15 Pro Max è stato appena valutato dagli esperti di DxOMark. Dal portale francese infatti, scopriamo che l’ammiraglia next-gen della mela si è piazzata al primo posto come miglior video-phone del momento ma è al secondo posto sul fronte fotografico, un gradino sotto al top di gamma di Huawei, il P60 Pro.

iPhone 15 Pro Max: il giudizio di DxOMark

Andiamo con ordine: iPhone 15 Pro Max è giunto sul mercato da pochissime settimane; è stato osannato da tutti come uno smartphone incredibile per il comparto foto e video. Il sito francese di DxOMark ha quindi analizzato le fotocamere del gadget eha espresso un proprio giudizio. Intanto possiamo vedere che in moltissime aree ha superato i suoi rivali; sul fronte fotografico però, non è riuscito a conquistare lo scettro del potere e si è piazzato quindi in seconda linea.

Stando a quanto si evince dai test di DxOMark, il flagship di Apple scatta foto luminose e vibranti, soprattutto in HDR. In condizioni di scarsa illuminazione poi, realizza immagini ottime, con colori naturali, belli, con un ottimo skin tone e senza mai bruciare i bianchi o sovraesporre troppo. La messa a fuoco è precisa e stabile e garantisce immagini nitide anche nei video.

Al buio tuttavia, soprattutto con l’ultrawide si produce un po’ di rumore ma è normale, d’altronde. Di tanto in tanto si possono vedere artefatti e cose indesiderate come strani riflessi o flare prepotenti. Il punteggio finale del device è stato comunque elevatissimo: 154 punti con prestazioni notevolmente superiori a quelle del flagship dello scorso anno. Ad ogni modo, il telefono non è riuscito a superare l’ottimo Huawei P60 Pro, il cameraphone di riferimento di questi mesi.

