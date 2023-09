iPhone 15 Pro Max sarà il telefono più venduto di Apple per il 2024

Oggi scopriamo nuovi interessantissimi dettagli su quelle che sembrano essere le future prospettive aziendali di casa Apple. Secondo l’analista Ming-Chi Kuo infatti, iPhone 15 Pro Max guiderà la crescita della compagnia nel prossimo trimestre dell’anno. Sarà sicuramente il device più apprezzato e venduto dell’intera categoria. Ad essere onesti, questo si evince anche dal fatto che il telefono è andato “sold out” in pochissimi minuti dopo l’apertura dei preordini avvenuta due venerdì fa.

iPhone 15 Pro Max: un successo scritto a tavolino

Stando alle parole e ai pensieri di Kuo, i nuovi melafonini stanno già vendendo molto bene; Apple registrerà un trimestre da record per questa fine dell’anno, complici anche le future festività in arrivo (da sempre molto propizie per le compagnie tech). Le vendite di iPhone poi, sono superiori alle aspettative. I modelli più costosi stanno andando benissimo e la compagnia di Tim Cook non si è fatta trovare impreparata: aveva da tempo previsto ciò e ha infatti aumentato la capacità di produzione rispetto allo scorso anno.

Nello specifico poi, l’iterazione Pro Max sembra essere quella più performante, sotto tutti i punti di vista. Tutti hanno acquistato questa ammiraglia e i primi report segnalano una richiesta esagerata per il modello in titanio naturale (la nuova colorazione che sta facendo impazzire tutti). Segnaliamo che anche iPhone 15 Plus, il batteryphone della line-up 2023, sta ottenendo un successo eccezionale; la domanda è alle stelle e la tendenza è simile all’anno scorso. Abbiamo però, da questo punto di vista, meno scorte disponibili per questo smartphone, visto che la società ha destinato maggiori risorse per i terminali più costosi della gamma.

Al contrario, i telefoni che non stanno ottenendo un successo sono proprio i due prodotti da 6,1″: iPhone 15 e 15 Pro non sembrano aver convinto più di tanto l’utenza. Non sappiamo quali possano essere i motivi dietro questo andamento di mercato. Onestamente, il device base che costa solo 979,00€, secondo noi, è il migliore per qualità-prezzo. iPhone 15 infatti, nella colorazione nera, con 128 GB di memoria interna, è un vero best buy. Lo trovate su Amazon, con spese di spedizione comprese nel costo del prodotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.