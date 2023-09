iPhone 15 Pro Max: perché lo zoom ottico è limitato al 5X?

Il nuovo iPhone 15 Pro Max è finalmente arrivato sul mercato; l’azienda di Cupertino ha annunciato i nuovi smartphone top di gamma pochissimi giorni fa in un evento dedicato. Sono state tante le novità che abbiamo avuto con i device della mela, ma oggi vogliamo approfondire una delle feature più discusse di questi giorni: la fotocamera tele del dispositivo più costoso dell’intera gamma. Di fatto, questa ottica è limitata ad uno zoom 5X; ma per quale motivo Apple non si è spinta più in là? Scopriamolo insieme.

iPhone 15 Pro Max: com’è fatta la lente tele con zoom 5X?

In un’intervista tenutasi ai microfoni di Numerama con Nicolas Lellouche, apprendiamo dal VP del comparto ingegneria del software di Apple, Jon McCormack, che il sistema di lenti a tetraprisma di iPhone 15 Pro Max è stato limitato allo zoom 5X e non si è potuto andare oltre, come invece abbiamo visto con il Galaxy S23 Ultra che arriva al 10X.

Secondo quanto si legge, il teleobiettivo di iPhone 15 Pro Max vanta il sistema di stabilizzazione della fotocamera più avanzato della compagnia: riesce a fondere infatti, l’OIS dell’immagine con un modulo di spostamento del sensore 3D mantenendo così una messa a fuoco automatica veloce e puntuale. Secondo il dirigente, questa lente può venir stabilizzata come una 10X senza problemi. Ecco le parole di McCormack:

“Lo zoom 5x è qualcosa che possiamo stabilizzare incredibilmente bene. Se consideri lo zoom 10x, a meno che tu non abbia le mani più ferme del mondo o un treppiede, è davvero difficile da usare.”

Il direttore senior del marketing di Apple, Maxime Veron, ha ribadito poi che l’obiettivo 5X del nuovo melafonino top di gamma ha un’apertura strepitosa a f/2.8 così può gestire in maniera egregia la luce. Giusto per fare un paragone, l’ottica 10X dell’S23 Ultra (comunque fantastica) si ferma a f/4.9. Ricordiamo poi che lo zoom ottico 5X è una prerogativa del modello più generoso (e costoso).

Nelle notizie correlate, vi ricordiamo che, secondo noi, iPhone 15 è il modello più interessante da acquistare quest’anno. Si tratta del modello entry level della gamma ma dispone di features premium: non lasciatevelo sfuggire. Su Amazon lo pagherete solo 979,00€, spese di spedizione incluse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.