iPhone 15 Pro Max: ora costa meno con QUEST'OFFERTA (anche a rate)

È sempre un buon momento per acquistare un nuovo iPhone 15 Pro Max. Il top di gamma di Apple è ora protagonista di una nuova offerta eBay ed è acquistabile al prezzo scontato di 1.194 euro per la versione da 256 GB proposta nella colorazione Titanio Naturale. Da notare che lo smartphone è acquistabile anche con pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 15 Pro Max: il top di gamma è in offerta

Con iPhone 15 Pro Max si va sul sicuro: lo smartphone garantisce prestazioni eccellenti, sotto tutti i punti di vista. Lo smartphone è dotato di un display OLED da 6,7 pollici, con la Dynamic Island, oltre al SoC Apple A17 Pro.

C’è anche un ottimo comparto fotografico, con una tripla fotocamera e un sensore principale da 48 Megapixel. Lo smartphone ha il Face ID e consente l’accesso a tutti i servizi Apple grazie alle tante funzionalità integrate in iOS.

La versione in offerta di iPhone 15 Pro Max è dotata di 256 GB di memoria. Si tratta di un quantitativo di memoria più che sufficiente per salvare foto e video, installare app e giochi e gestire in modo completo il proprio smartphone.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare iPhone 15 Pro Max al prezzo scontato di 1.194 euro. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto optando per il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. Per sfruttare la promozione basta premere sul box riportato qui di sotto.

Lo sconto è valido solo per una quantità limitata di unità. La consegna è sempre gratuita.