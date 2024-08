iPhone 15 Pro Max: nuovo MINIMO su Amazon, ora è da prendere subito

iPhone 15 Pro Max è lo smartphone più desiderato del momento e si conferma anche uno dei top di gamma con il miglior rapporto qualità/prezzo. Grazie alla nuova offerta Amazon in corso oggi, infatti, il flagship di Apple è ora acquistabile al prezzo scontato di 1.149 euro invece di 1.489 euro, raggiungendo il suo nuovo minimo storico su Amazon. Per gli utenti selezionati, inoltre, c’è la possibilità di pagare in 5 rate mensili con carta di debito e senza interessi. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 15 Pro Max: un vero best buy al minimo su Amazon

Con iPhone 15 Pro Max è possibile sfruttare un top di gamma completo e ricco di potenzialità che, in questo momento, è anche lo smartphone più desiderato sul mercato. Tra le specifiche troviamo il SoC Apple A17 Pro, realizzato con processo produttivo a 3 nm, oltre che un display OLED da 6,7 pollici, con Dynamic Island. Lo smartphone di Apple è dotato di una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 48 Megapixel, e sfrutta il sistema operativo iOS, con possibilità di utilizzare, quando sarà disponibile, Apple Intelligence, il pacchetto di funzioni IA di Apple.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 15 Pro Max al prezzo scontato di 1.149 euro, raggiungendo il nuovo minimo storico sullo store. Da notare che è anche possibile pagare in 5 rate, senza interessi e con carta di debito. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto.