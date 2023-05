iPhone 15 Pro Max avrà un nuovo modulo fotografico

Il nuovo iPhone 15 Pro Max presenterà un modulo fotografico rinnovato; a dirlo, un nuovo rapporto emerso in rete che, tuttavia, non è stato confermato. Vi invitiamo a prenderlo con “un pizzico di sale”.

Come molti di voi sapranno, l’OEM di Cupertino si sta preparando per svelare la nuova serie di smartphone premium entro la fine dell’anno. Il debutto delle ammiraglie next-gen è previsto per settembre ma ad oggi sono trapelati moltissimi rumors in merito. Sappiamo che i dispositivi presenteranno un processore Apple Bionic A16 per quanto riguarda i due flagship entry-level. I modelli più costosi disporranno del SoC Apple Bionic A17 invece. Ci sarà la Dynamic Island su tutta la linea e oggi scopriamo che l’iterazione Pro Max da 6,7 pollici (la più costosa, in pratica) avrà un nuovo comparto fotografico aggiornato.

Sembra proprio che Apple stia pianificando di fare nuove piccole modifiche alla back cover di iPhone 15 Pro Max; a suggerirlo ci ha pensato l’insider @Unknownz21 che ha condiviso il tutto su Twitter. Nel suo post ha dichiarato che l’OEM americano di Tim Cook sta pensando di aggiornare il modulo fotografico del modello Pro Max prossimo al debutto. Ci sarà un inedito layout per le lenti, così da includere anche il primo obiettivo periscopico.

On a related note – the camera arrangement has changed, compared to the 14 Pro / Pro Max.

The Ultra Wide and Telephoto cameras have swapped positions – so the camera between the flash and LiDAR sensor is the one with periscope lens on the 15 Pro Max (regular telephoto on 15 Pro) https://t.co/J0QYdPsNH7

— Unknownz21 🌈 (@URedditor) May 16, 2023