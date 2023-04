iPhone 15 Pro Max avrà lo zoom ottico 6X

iPhone 15 Pro Max potrebbe presentare una lente periscopica dotata di zoom ottico fino a 6X; a dirlo, un nuovo rumor appena emerso in rete. Questo dovrebbe significare un bell’upgrade rispetto all’attuale sensore tele con zoom ottico fino a 3X e lunghezza focale di 77 mm. I leaks suggeriscono però che solo l’iterazione da 6,7 pollici disporrà di questa particolare tecnologia. Il modello da 6,1″ invece, ne sarà privo.

iPhone 15 Pro Max: sarà un super cameraphone

Torniamo indietro di qualche mese; a luglio scorso infatti, l’analista Ming-Chi Kuo aveva ribadito che presto Apple avrebbe dotato i suoi flagship di una lente periscopica con capacità di zoom incredibili. Capiamoci, non saremo ai livelli estremi di Samsung, però sarà sicuramente un bel passo in avanti per tutti quegli utenti che vorrebbero uni sensore più lungo a bordo del proprio iPhone. Con la tecnologia della mela si otterranno immagini nitide e non sfocate anche a lunga distanza.

Ma come funziona una lente a periscopio? È molto semplice: la luce viene assorbita dal sensore e viene “piegata” (passateci il termine) per consentire una maggiore distanza fra gli elementi presenti nella fotocamera dello smartphone. Sono già molti i brand che la utilizzano sui propri device: Samsung, Google, Huawei e non solo. Quando vedremo i nuovi telefoni di Cupertino? Come sempre, non prima di settembre. Restate connessi con noi.

