iPhone 15 Pro Max: avrà le cornici più sottili di sempre

In queste ore apprendiamo un interessantissimo leak inerente il prossimo iPhone 15 Pro Max. Sembra che il dispositivo sarà lo smartphone con le cornici più sottili di sempre.

Oramai i rumors in merito questo fantomatico iPhone 15 Pro Max si susseguono senza sosta da diverso tempo; le indiscrezioni continuano ad emergere in rete e i teak sono sempre più numerosi. Stando a quanto leggiamo adesso, sembra che il terminale di punta della mela sarà il Device con i bordi più sottili di sempre. Stando a quello che suggerisce Ice Universe, un noto leakster online, prevediamo che le cornici del gigante di Cupertino saranno più sottili di quelle che abbiamo nell’attuale iPhone 14 Pro Max e perfino dello Xiaomi 13 (che al momento detiene il record con una “grandezza” di soli 1,81 mm).

iPhone 15 Pro Max: ecco come sarà

Ice Universe ha poi pubblicato in rete la foto di una pellicola di protezione destinata al nuovo iPhone 15 Pro Max posta insieme ad un render 2D che rappresenta come sarà lo smartphone di Apple. Il telefono avrà cornici minime, sottili e curve, così da fornire un look simile a quello che abbiamo con Apple Watch Series 7 e 8.

iPhone 15 Pro Max is destined to be a super flagship. pic.twitter.com/9mO9V7MkNb — Ice universe (@UniverseIce) May 7, 2023

Fra le altre cose, ci saranno tantissimi nuovi miglioramenti per questo smartphone di Apple; come il modello del 2022, la main camera avrà una risoluzione di 48 Megapixel in grado però, di catturare ancora più luce rispetto al passato. Non di meno, troveremo una lente periscopica, funzione già presente in molti Android ma che manca sui melafonini da tempo. Ci dovrebbe essere un inedito processore Apple Bionic A17 con modem 5G realizzato da Qualcomm. La scocca potrebbe essere realizzata in titanio aerospaziale e potrebbe avere il modulo fotografico leggermente meno sporgente di quello visto sui telefoni del 2021 e del 2022.

Intanto, se volete fare un buon acquisto, vi consigliamo iPhone 14 Pro Max da 256 GB a soli 1449,00€ al posto di 1619,00€ su Amazon.

