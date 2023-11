iPhone 15 Pro Max (512 GB) a 1599€: sconto FOLLE dell'8%

Il meraviglioso (e ricercatissimo) iPhone 15 Pro Max, nella sua iterazione color “titanio blu” e con 512 GB di memoria interna, costa solo 1599,00€ con lo sconto folle sul valore originale pari all’8%. Capite bene che il risparmio, in questo caso, è altissimo e noi vi invitiamo a prendere seriamente in considerazione l’acquisto del suddetto terminale, se interessati/e, prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata. Non lasciatevelo sfuggire, dunque: a questa cifra è un super best buy senza paragoni.

iPhone 15 Pro Max: il device più richiesto è qui, finalmente

Inoltre, con Amazon avrete tantissimi vantaggi esclusivi. Partiamo infatti, dalla consegna celere e immediata presso il vostro domicilio (o un luogo da voi designato); sarà possibile ricevere il prodotto entro 24 o 48 ore dal momento dell’ordine e in più, sappiate che non dovrete sborsare singolo centesimo per portarvelo a casa. C’è la garanzia di due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il supporto logistico del sito. Non di meno, si potrà avere accesso alla garanzia di un anno con il costruttore, valida in tutti gli Apple Store del mondo. Infine, sappiate che si può dilazionare l’importo complessivo dello smartphone in comode rate con CreditLine di Cofidis (micropagamenti su base mensile) o in cinque soluzioni a tasso zero per gli account abilitati.

Questo è un iPhone semplicemente sensazionale: è dotato di un frame in titanio aerospaziale super resistente, ha una scocca in vetro satinato che supporta la ricarica wireless e la tecnologia MagSafe, ma non solo. Ha un chip interno potentissimo (parliamo dell’A17 Pro costruito a 3 nanometri), con modem 5G integrato. Vi sono 512 GB di memoria interna e troviamo un comparto fotografico degno di nota. A 1599,00€ al posto di 1739,00€ è da prendere al volo, ma siate veloci.

