iPhone 15 Pro Max (256 GB) titanio blu: sconto IMMEDIATO, lo paghi 1399€

Se siete alla ricerca del famigerato iPhone 15 Pro Max, il super top di gamma di nuova generazione di casa Apple, oggi abbiamo una bellissima notizia per voi. Il modello da 256 GB, in colorazione “titanio blu” costa solo 1399,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese su Amazon con consegna celere e immediata presso il vostro domicilio (o un luogo da voi designato) in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Cosa aspettate? Non pensateci troppo e correte a prenderlo: questo è il miglior dispositivo di punta che si possa comprare oggi: è un batteryphone, un gaming phone, un cameraphone e non solo. Se non avete problemi di budget e cercate il miglior telefono di Apple, non avete scelta ma siate veloci: va spesso a ruba e in poche ore potrebbe divenire “sold out”. Correte a prenderlo.

iPhone 15 Pro Max (256 GB): a questo prezzo è da prendere subito

Lo smartphone top di gamma di Apple è un’ammiraglia senza compromessi: dispone di un processore A17 Pro super potente e performante che fa girare titoli AAA come Resident Evil, ma non solo. Vanta una batteria capiente e generosa che assicura un giorno e mezzo di utilizzo intenso e si ricarica in un lampo con il cavo USB Type-C o mediante wireless. Volendo c’è anche il supporto alla ricarica MagSafe. Tra le altre cose poi, segnaliamo che si possono trasferire i dati via cavo con velocità Gigabit.

Come detto, iPhone 15 Pro Max è anche un cameraphone: ci sono tre sensori avanzati sulla back cover che girano video in 4K HDR Dolby Vision o in qualità cinematografica ProRES con profilo Log. Le ottiche presenti a bordo possono anche scattare foto in ProRAW, nitide e ben dettagliate anche in condizioni di luce avverse. Con uno sconto del 6% sul prezzo di listino, questo iPhone è da comprare subito, ma siate veloci. A 1399,00€ è un best buy assoluto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.