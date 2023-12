iPhone 15 Pro Max (256 GB) in titanio nero: oggi a 1399€ su Amazon (-6%)

Se stavate aspettando il momento ideale per fare vostro il nuovo melafonino di casa Apple, iPhone 15 Pro Max, sappiate che oggi è il vostro giorno fortunato. Il device infatti, costa solo 1399,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che a questa cifra è imperdibile pure perché si trova al suo minimo storico. C’è la consegna celere e immediata, andrete a risparmiare il 6% sul valore ufficiale e volendo, potrete anche riceverlo a casa vostra o entro un luogo da voi designato, in meno di 24 o 48 ore.

iPhone 15 Pro Max (256 GB): ecco perché comprarlo

Considerate anche che si può dilazionare l’importo complessivo del terminale in comode rate con CreditLine di Cofidis (micropagamenti su base mensile) o in cinque soluzioni a tasso zero (per gli account abilitati). Vi è poi un anno di garanzia con Apple e vi sono anche due anni di garanzia con Amazon, con tanto di assistenza tecnica dedicata. Dulcis in fundo, avrete diritto al reso gratis entro il 31 gennaio 2024. Cosa aspettate? I vantaggi sono numerosissimi.

Lo smartphone di Apple è un vero portento; ha una scocca in titanio aerospaziale super resistente (il modello in questione è in colorazione titanio nero), la back cover è in vetro e supporta la ricarica wireless e quella MagSafe, mentre sotto la scocca troviamo il processore A17 Pro di ultima generazione, coadiuvato da un modem 5G e da 256 GB di memoria interna. Il display poi è un pannello OLED Retina XDR da 6,7″ con ProMotion dalle cornici contenute e con Dynamic Island. Eccellente il comparto fotografico di punta con due sensori avanzatissimi che girano video in 4K HDR Dolby Vision e perfino in ProRES. Scattano anche foto in ProRAW, perfette per una post produzione di livello professionale. A 1399,00€ al posto di 1489,00€ non potete lasciarvelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.