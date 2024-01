iPhone 15 Pro Max (256 GB): a 1399€ è imperdibile

Se siete alla ricerca di un nuovo melafonino di punta di casa Apple e desiderate l’ammiraglia più esclusiva degli ultimi mesi, vogliamo consigliarvi l’ottimo iPhone 15 Pro Max che, nella sua iterazione color titanio nero, con 256 GB di memoria interna, costa solo 1399,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che il prezzo è super scontato dal valore di listino e che si porta a casa con tantissimi vantaggi esclusivi. Uno fra tutti, ad esempio, risiede nella consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, ma non finisce qui. C’è il reso gratuito fino ad un mese dall’acquisto, si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati. Dulcis in fundo, avrete la garanzia di Apple per un anno e quella di Amazon per ben due anni, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

iPhone 15 Pro Max: ecco perché comprarlo

Acquistarlo da Amazon al prezzo di 1399,00€ è più che mai vantaggioso, ma non è solo per questo che bisogna comprare questo device. Parliamo del flagship più esclusivo che vi sia, il miglior telefono dell’azienda di Cupertino, costruito con un frame in titanio aerospaziale e con tanti sensori evoluti sulla back cover che possono girare video in 4K HDR Dolby Vision e in ProRES.

C’è un potentissimo processore A17 Pro basato sull’architettura a 3 nanometri di TSMC, dispone di uno schermo OLED Super Retina XDR da 6,7″ con cornici sottili e Dynamic Island al seguito e con una batteria capiente e generosa che si ricarica via USB Type-C o mediante wireless charging. In alternativa si può anche utilizzare la tecnologia MagSafe. Cosa aspettate? Correte a prenderlo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.