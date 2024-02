iPhone 15 Pro in OFFERTA FLASH al prezzo più basso di sempre su Amazon

È il momento di acquistare iPhone 15 Pro: con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare la versione da 128 GB dello smartphone con un prezzo scontato di 1.029 euro invece di 1.239 euro e con possibilità di pagare in 5 rate mensili, senza interessi. Da segnalare che c’è anche la versione da 256 GB in offerta e disponibile al prezzo scontato di 1.199 euro. Per accedere alle offerte, valide solo per alcune colorazioni, basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 15 Pro: a questo prezzo è da prendere subito

Con iPhone 15 Pro è possibile puntare su di una combinazione unica tra prestazioni eccellenti e dimensioni compatte. Lo smartphone di Apple, infatti, è dotato di un display OLED da 6,1 pollici con la Dynamic Island oltre che del SoC Apple A17 Pro.

Tra le specifiche c’è anche una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 48 Megapixel. Da segnalare, naturalmente, la presenza del sistema operativo iOS, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile. Lo smartphone consente l’accesso a tutti i servizi di Apple, oltre che al Face ID per l’accesso sicuro.

Con la nuova offerta Amazon disponibile oggi è possibile acquistare iPhone 15 Pro:

Entrambe le varianti sono acquistabili anche con pagamento in 5 rate mensili, senza interessi e costi aggiuntivi. Lo sconto è valido solo per alcune colorazioni e solo per un breve periodo. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.