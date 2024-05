iPhone 15 Pro a 949€ è il miglior flagship da comprare, BEST BUY assoluto

Oggi vogliamo parlarvi di un prodotto di casa Apple veramente eccezionale; si chiama iPhone 15 Pro, un terminale di fascia altissima che viene proposto ad un costo incredibile su Amazon. Il modello in questione è quello in colorazione “titanio blu” e ha 128 GB di memoria interna (non espandibile): prendetelo adesso, lo pagherete soltanto 949,00€ al posto di 1239,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Fate presto prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promozione esclusiva. Correte a prendere il flagship; è un telefono assurdo, leggero, potentissimo e realizzato con materiali di pregio (titanio e vetro Ceramic Shield) super esclusivi. Si risparmia il 23% sul prezzo di listino.

iPhone 15 Pro: ecco perché comprarlo

Lo smartphone in questione di Apple è un best buy senza paragoni: ha una scocca in titanio aerospaziale, un vetro Ceramic Shield di ultima generazione che protegge il display OLED Retina XDR. A proposito, è da ben 6,1 pollici, ci sono cornici sottili e contenute e troviamo la Dynamic Island che cela la selfiecam e i vari sensori. La luminosità di picco è di 2000 nit, invece, così potrete vedere i vostri contenuti anche sotto la luce diretta del sole. Il modulo fotografico è composto da tre sensori evoluti, mentre quello principale è da 48 Megapixel con OIS e permette di girare video in 4K HDR Dolby Vision o in ProRES. Si possono scattare fotografie in ProRAW per un’elaborazione senza perdita di dettagli. Il processore interno invece, è l’ottimo Apple A17 Pro costruito a 3 nanometri da TSMC, coadiuvato da un modem 5G e da storage da 128 GB.

iPhone 15 Pro viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 949,00€, con lo sconto del 23% sul valore di listino; correte a prenderlo e non pensateci troppo. A questa cifra è imperdibile, quindi correte a prenderlo.