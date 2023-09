iPhone 15 Pro e 15 Pro Max: aperti i preordini su Amazon, che BESTIE

L’attesa è finita. I potentissimi e nuovissimi iPhone 15 Pro e 15 Pro Max sono finalmente disponibili in preordine su Amazon. Ordinali al volo, le prime consegne – veloci e gratuite grazie ai servizi Prime – partiranno dal prossimo 22 settembre. Sii veloce: vanno a ruba.

Ti interessano iPhone 15 e 15 Plus? Allora li trovi tutti qui!

ATTENZIONE: se non vedi disponibile il modello che ti interessa, continua a provare il caricamento della pagina perché sono in arrivo.

iPhone 15 Pro e 15 Pro Max in preordine su Amazon

Due smartphone spettacolari, potenti e versatili. I nuovi melafonini sono realizzati in titanio, risultando quindi più leggeri, sebbene più resistenti. Oltre a questo, naturalmente non mancano feature di altissimo livello. Scegli il colore che preferisci fra quelli a disposizione e completa il tuo preordine adesso, non c’è altro tempo da perdere.

iPhone 15 Pro

Approfitta adesso del periodo di preordine, finché i melafonini sono ancora disponibili: iPhone 15 Pro e 15 Pro Max vanno letteralmente a ruba su Amazon. Le spedizioni partiranno dal prossimo 22 settembre e saranno rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime.