iPhone 15 Pro: con questa OFFERTA FLASH è il best buy di oggi (-300€)

iPhone 15 Pro diventa ancora più conveniente ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 939 euro invece di 1.239 euro, beneficiando di uno sconto di 300 euro rispetto al prezzo dell’Apple Store, grazie a questa nuova offerta eBay e al codice sconto PSPRMAR24 che garantisce un risparmio aggiuntivo di 45 euro. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto con pagamento in 3 rate senza interessi, tramite PayPal. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.

iPhone 15 Pro: è da prendere subito con quest’offerta

iPhone 15 Pro è lo smartphone giusto per ottenere prestazioni elevatissime anche con dimensioni compatte. Si tratta di un mix unico sul mercato in questo momento. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,1 pollici, con Dynamic Island, e il SoC Apple A17 Pro. Da notare anche una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 48 Megapixel oltre al sistema operativo iOS 17, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile. Il comparto tecnico dello smartphone è completo e senza punti deboli.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRMAR24 è ora possibile acquistare iPhone 15 Pro al prezzo scontato di 939 euro, con 300 euro di sconto rispetto al prezzo dell’Apple Store e con la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi tramite PayPal. L’offerta è valida solo per un breve periodo: il codice sconto che garantisce un risparmio extra di 45 euro, infatti, è utilizzabile fino al 17 marzo. Per accedere alla promozione basta premere sul box qui di sotto.