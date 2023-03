iPhone 15 Pro: ci sarà un tasto multifunzione come quello di Apple Watch Ultra

Verosimilmente, i nuovi iPhone 15 Pro e 15 Pro Max non presenteranno più il classico interruttore per il selettore dell’audio. Al suo posto infatti, troveremo un tastino multifunzione molto simile a quello che abbiamo su Apple Watch Ultra. Sarà realizzato però con la medesima tecnologia del Touch ID di ultima generazione visto sui modelli SE della serie. A riportare questi dati ci ha pensato un membro del forum di MacRumors che si dice essere “una fonte affidabile molto attendibile”. In passato ha comunicato previsioni (rivelatesi poi veritiere) sulla Dynamic Island di iPhone 14 Pro. A proposito, questo gioiello si trova su Amazon al prezzo speciale di soli 1179,00€ al posto di 1339,00€.

iPhone 15 Pro come Apple Watch Ultra

La fonte ha dichiarato che questo tasto multifunzione sostituirà il tasto attuale per la selezione dell’audio che troviamo in tutti gli iPhone sin dal primo modello. Non sarà proprio come un pulsante “azione”, ma sarà sicuramente super personalizzabile. Si potranno settore le varie funzioni di sistema per un accesso super comodo. Ad oggi la maggior parte di features possono essere gestite da un doppio tap sulla back cover, un’opzione introdotta con iOS 14 pochi anni fa, mentre sul Watch Ultra, si può impostare il tasto Azione per accendere la torcia, far partire il cronometro, per tornare indietro e così via.

Finora abbiamo letto solo rumors, ma questo sembra essere un leak accurato e preciso. L’uomo che ha divulgato la notizia ha anche aggiunto che il tasto continuerà a funzionare per un lasso di tempo dopo che la batteria del telefono si scarica grazie ad un chipset di nuova generazione di cui disporrà il melafonino next-gen.

