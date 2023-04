iPhone 15 Pro avrà il pulsante "azione", come Apple Watch Ultra

Il prossimo iPhone 15 Pro potrebbe presentare l’inedito pulsante “Azione” al posto del selettore per il silenzioso. Questo tasto quindi, potrebbe svolgere più funzioni, secondo il gusto e le preferenze di ogni singolo utente.

iPhone 15 Pro: come funzionerà il tasto “Azione”?

In passato abbiamo appreso che l’azienda di Cupertino aveva abbandonato l’idea di inserire pulsanti a stato solido sul frame del telefono; oggi però scopriamo che i modelli di punta della gamma 2023 potrebbero vantare uno speciale tastino multifunzione come quello visto su Apple Watch Ultra. Sarà quindi, come sempre, super personalizzabile a seconda delle esigenze di ciascuno.

Stando a quanto riporta il sito di 9to5Mac e in base ai render condivisi da Ian Zelbo, vediamo che iPhone 15 Pro e 15 Pro Max avranno ancora due tasti meccanici separati per il volume e ci sarà un tasto meccanico aggiuntivo al posto dell’interruttore per l’audio. Potrebbe avere diverse personalizzazioni come: l’avvio rapido della modalità silenziosa, l’attivazione rapida della torcia e così via.

Sappiamo tutti che un pulsante meccanico si muove quando viene premuto, mentre un tasto a stato solido simula la sensazione con l’ausilio di un motore Taptic Engine presente nella scocca del Device. L’analista Jeff Pu ritiene che quest’ultima soluzione sia stata posticipata e che la vedremo non prima del 2024 con le ammiraglie iPhone 16 Pro e Pro Max. Sembra che oggi ci siano ancora grossi problemi di progettazione.

Certo, sarà una bella novità quella della sostituzione del selettore per l’audio. Questo switch infatti, è presente sui melafonini sin dal loro esordio. Anche l’iPhone 2G del 2007 lo presentava. Ad ogni modo, iPhone 15 e 15 Plus invece, lo avranno ancora. Il tasto “Azione” sarà un’esclusiva della gamma Pro.

Se volete invece comprare oggi un top di gamma di Apple, vi consigliamo iPhone 14 Pro a soli 1179,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.