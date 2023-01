iPhone 15 Pro avrà delle cornici super sottili

Oramai mancano circa 8 mesi al debutto dei nuovi melafonini di fascia alta di casa Apple; si dice che il nuovo modello premium, iPhone 15 Pro, avrà caratteristiche uniche nel suo genere. Fra le altre cose, apprendiamo oggi che avrà un design rinnovato e un pannello anteriore con cornici super contenute. I bordi invece, saranno curvi, in completa controtendenza rispetto a quanto visto finora.

Grazie ai dettagli emersi dal leakster ShrimpApplePro, scopriamo che il dispositivo vanterà importanti modifiche al design: cornici sottili, bordi curvi e un look che sembra richiamare la line-up di Apple Watch Series 8.

iPhone 15 Pro: tutti gli ultimi dettagli

L’insider del web ShrimpApplePro dunque, ha rilasciato una nuova serie di rumors inerenti i telefoni top del 2023 della mela; stando a quanto suggerisce, sia il Pro che il Pro Max (detto anche “Ultra“) vanteranno cornici sottili, bordi curvi e le dimensioni saranno identiche a quelle dei modelli degli anni passati (6,1 e 6,7 pollici).

Tra le altre cose, pare che il design della back cover richiamerà quello del frizzantissimo iPhone 5C ma con materiali di pregio; frontale squadrato e posteriore arrotondato. Altresì, il telefono potrebbe avere un’estetica che richiamerà la cifra stilistica dei MacBook Pro. Insomma, la confusione in merito è davvero tanta, quindi vi invitiamo a prendere il tutto con “un pizzico di sale”. Vi ricordiamo però che ShrimpApplePro si è sempre dimostrato come un tipster affidabile e preciso; in poche parole, potrebbe davvero aver spoilerato il design dei futuri gadget.

