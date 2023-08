iPhone 15 Pro: arriverà una versione con 2 TB di storage

I nuovi modelli premium di iPhone 15 Pro e Pro Max potrebbero arrivare in una versione esclusiva con oltre 2 TB di memoria interna. Lo afferma un rumor appena emerso in rete. La notizia ci arriva dall’insider di settore “yeux1122” che ha pubblicato l’indiscrezione sul blog coreano Naver e ha citato fonti interne ad Apple. Questo potrebbe però far lievitare di molto il prezzo al pubblico; arriveremo ad oltre 2500€ di spesa complessiva?

iPhone 15 Pro e Pro Max: cosa sappiamo ad oggi?

Dall’account di Weibo scopriamo che anche MacRumors ha confermato tale indiscrezione; probabilmente poi, lo storage minimo sarà di 256 GB e non ci saranno versioni con 128 GB di memoria interna. Così facendo Apple distribuirà diversi device: da 256 GB, da 512 GB, con 1 TB e con 2 TB. Non di meno, Mark Gurman suggerisce che i prezzi partiranno da 1099 dollari, un bell’upgrade rispetto ai 999$ dei modelli precedenti. Ricordiamo che la versione da 1 TB è stata introdotta per la prima volta nel 2021 con iPhone 13 Pro e Pro max. Il motivo è legato alle nuove funzioni della fotocamera; pensiamo ai video ProRES che occupano più spazio delle classiche clip e delle foto ProRAW. Facciamo un esempio: per girare video in ProRED in 4K a 30 fps occorre aver un melafonino con almeno 256 GB di memoria interna. Ad ogni modo, il debutto dei nuovi melafonini è previsto fra un mese; il keynote si terrà verso il 12 o 13 settembre e la commercializzazione è prevista per la fine del prossimo mese, secondo Mark Gurman, il giornalista di Mark Gurman.

