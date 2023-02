iPhone 15 Pro: a bordo 8 GB di memoria RAM

Il nuovo iPhone 15 Pro presenterà dei banchi RAM da ben 8 GB; in realtà, sembra che i miglioramenti interesseranno tutta la line-up del 2023.

Come ribadito, secondo un rapporto della società di ricerca TrendForce, i nuovi melafonini potrebbero ricevere un piccolo boost prestazione grazie a dei moduli RAM più veloci e efficienti. Nello specifico, apprendiamo che l’OEM di Cupertino “aumenterà la capacità e le specifiche della RAM per tutta la serie”. Il report non aggiunge altro in merito.

Il miglioramento potrebbe riferirsi sia alla velocità che al modulo stesso; avremo forse memorie di ultima generazione o avremo solo banchi più generosi?

iPhone 15 Pro: tutto quello che è emerso

Già in passato il sito di TrendFoce ha espresso un parere simile. Ha infatti ribadito che i nuovi modelli di melafonini sarebbero stati aggiornati con RAM da 8 GB. Il salto, rispetto ai top di gamma del 2022, dovrebbe essere piccolo ma sostanziale. Tuttavia, iPhone 15 e 15 Plus rimarranno fermi a 6 GB, anche se potrebbero venir aggiornati allo standard LPDDR5.

A cosa serve avere più RAM? Semplice: a beneficiarne maggiormente sono le app che si apriranno con una fluidità e una velocità superiore. Inoltre, il chip A17 migliorerà le performance complessive del dispositivo (almeno sulla gamma Pro). Il debutto delle ammiraglie next-gen di Apple è previsto per settembre 2023, ma i rumor in merito iniziano a circolare da un po’ di tempo. Si dice anche che vanteranno dei pulsanti a stato solido e che ci sarà un modello Ultra realizzato in titanio aerospaziale. Forse, vedremo anche, per la prima volta, un sensore telescopico a bordo di uno dei device della gamma.

