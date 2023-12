iPhone 15 Pro (128 GB) titanio bianco: sconto SUPER, lo paghi 1199€

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone pazzesco, vendutissimo e amatissimo dall’utenza internazionale: ci riferiamo all’ottimo iPhone 15 Pro, il gadget più spettacolare che ci sia adesso sul mercato. Il modello in titanio bianco da 128 GB costa solo 1199,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese su Amazon. Capite bene che a questa cifra risulta essere un terminale assurdo, ma non lasciatevelo sfuggire. Le scorte potrebbero essere limitate – o peggio- l’offerta potrebbe finire a breve. Non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo adesso. Con il noto portale di e-commerce americano avrete diritto poi a tantissimi vantaggi esclusivi in più. Andiamo con ordine.

Il primo che vi segnaliamo è sicuramente la consegna celere e gratuita presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato; ciò implica che si potrà ricevere il prodotto in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Si può godere poi della garanzia di Apple per un anno, valida in tutti gli Apple Store del mondo, e del rivenditore per ben due anni, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Cosa aspettate? A questa cifra è un super best buy.

iPhone 15 Pro: il Best Buy del giorno

iPhone 15 Pro si presenta dunque come un prodotto spettacolare, leggero, potentissimo e ricco di funzionalità esclusive; ha uno schermo OLED Retina XDR ProMotion da 6,1″ con Dynamic Island e cornici sottili al seguito. C’è un frame in titanio aerospaziale che dona una robustezza senza eguali al device e una back cover in vetro satinato che supporta la ricarica wireless e la MagSafe. Non di meno, c’è un potente processore Apple A17 Pro di nuova generazione che spinge anche con i titoli più impegnativi.

Questo è un cameraphone senza eguali che può girare video in ProRES con profilo colore Log e che può scattare foto in ProRAW. A soli 1199,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, iPhone 15 Pro da 128 GB in colorazione “titanio bianco” è da comprare immediatamente.

