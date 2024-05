iPhone 15 Pro (128 GB): costa solo 949€ su Amazon, BEST BUY assoluto

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon: il meraviglioso iPhone 15 Pro, nella sua iterazione con scocca in titanio nero, con 128 GB di memoria interna, costa soltanto 949,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo adesso, anche perché a questa cifra è un best buy senza paragoni e senza rivali. Ci sono anche altre configurazioni tra cui scegliere sul noto portale di e-commerce americano e volendo, potrete anche optare per una colorazione differente (a scelta fra quella titanio naturale, quella blu o bianca). Il device è il flagship del momento, il prodotto che tutti desiderano e che tutti vorrebbero acquistare: cosa aspettate a prenderlo?

iPhone 15 Pro: ecco perché comprarlo

Lo smartphone di Apple è un prodotto veramente eccellente, dotato di un processore Apple A17 Pro costruito a 3 nanometri da TSMC, coadiuvato da un modem 5G e da 128 GB di memoria interna (non espandibile, ovviamente). Se dovesse servirvi più spazio tuttavia, vi consigliamo di attivare un piano iCloud da pochi euro al mese. La batteria di iPhone 15 Pro è eccellente e dura un giorno con una singola carica; il telefono si può ricaricare attraverso la porta USB Type-C o mediante la wireless charging o tramite la tecnologia MagSafe. Lo schermo del gadget infine, è un pannello OLED Super Retina XDR da 6,1 pollici con luminosità di picco di 2000 nit, Dynamic Island e cornici sottili al seguito.

Eccellente il comparto fotografico con sensori di punta che possono girare clip in 4K HDR Dolby Vision o in ProRES, ma non solo. Possono anche scattare foto in HDR o in ProRAW. Questo smartphone è un cameraphone in tutto e per tutto: compratelo adesso. A soli 949,00€ al posto di 1239,00€, con il 23% di sconto sul valore di listino è un best buy senza paragoni e senza rivali.