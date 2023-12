iPhone 15 a PREZZO SPECIALE solo online su Unieuro

Apple iPhone 15 è il nuovo nato in Casa Cupertino. Ancora più veloce dei suoi predecessori, ha un vantaggio non indifferente. Infatti, a tuo uso e consumo trovi la Dynamic Island con tutte le sue funzioni, prima appannaggio solo per i possessori di iPhone 14 Pro e superiori. Un grande passo avanti come il prezzo molto competitivo che trovi solo online su Unieuro. Acquistalo a questo link con soli 899 euro, invece di 979 euro. La consegna gratuita è inclusa nell’offerta.

iPhone 15 128GB: una BOMBA di prestazioni

Con un Apple iPhone 15 128GB non hai più limiti. Accendilo e inizia a sfruttare tutte le sue incredibili potenzialità. Partiamo da ciò che si vede, il display Super Retina XDR da 6,1 pollici. Tutti i contenuti adesso sono molto più visibili e completi grazie ai colori vivaci e ai dettagli precisi. Continuiamo con ciò che non si vede, il processore A16 Bionic che regala prestazioni eccellenti sempre e ovunque. Terminiamo con la doppia fotocamera professionale per scatti da urlo.

Acquistalo immediatamente a soli 899 euro, invece di 979 euro. Con Unieuro hai la consegna gratuita direttamente a casa tua oppure il ritiro gratuito in negozio al pronto. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero da soli 299,66 euro al mese. Il primo addebito al momento dell’acquisto, gli altri due lo stesso giorno dei due mesi seguenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.