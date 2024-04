iPhone 15: offerta bomba per la versione da 256 GB, è da prendere ADESSO

iPhone 15 da 256 GB è uno dei migliori smartphone sul mercato, con un rapporto qualità/prezzo al top. Con la nuova offerta eBay, lo smartphone diventa ancora più conveniente ed è ora disponibile al prezzo scontato di 879 euro, con possibilità di acquisto anche in 3 rate senza interessi tramite PayPal. Si tratta di uno sconto di 230 euro rispetto al prezzo dell’Apple Store. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.La promozione è valida per le colorazioni Nero, Blu e Rosa dello smartphone di Apple.

iPhone 15 256 GB: è il best buy di oggi

La scheda tecnica di iPhone 15 non ha bisogno di presentazioni. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,1 pollici, con la Dynamic Island, oltre al SoC Apple A16 Bionic. Lo smartphone è dotato, come detto in precedenza, di 256 GB di storage, offrendo molto più spazio di archiviazione rispetto alla versione da 128 GB.

C’è poi una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 Megapixel e sensore ultra-grandangolare da 12 Megapixel. Da notare anche una fotocamera anteriore da 12 Megapixel, la certificazione IP68 e il sistema operativo iOS, con possibilità di sfruttare tutti i servizi Apple, a partire dal Face ID.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare iPhone 15 256 GB al prezzo scontato di 879 euro. Lo smartphone è disponibile anche con pagamento in 3 rate senza interessi pagando con PayPal. L’offerta garantisce uno sconto di 230 euro rispetto al prezzo dell’Apple Store. La promozione è valida per le colorazioni:

Per sfruttare la promo basta premere sul box riportato qui di sotto e aggiungere lo smartphone al carrello.