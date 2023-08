iPhone 15: la domanda sarà inferiore alle aspettative, pare

Stando alle informazioni trapelate in queste ore, pare che la domanda di iPhone 15 sarà inferiore alle aspettative, o meglio, inferiore a quella del modello precedente, iPhone 14. Voi aggiornerete il device alla nuova generazione?

iPhone 15: perché venderà meno (secondo Kuo)?

A comunicare questi dati ci ha pensato l’analista di settore Ming-Chi Kuo che ha riferito che la domanda di iPhone 15 potrebbe essere drasticamente inferiore a quella del device di punta dello scorso anno di casa Apple. Per via della richiesta meno eccessiva, i fornitori di Apple non riusciranno ad aumentare le entrate per la seconda metà dell’anno. I motivi di questa previsione sono ad oggi sconosciuti, ma in fondo non è difficile ipotizzarli. L’attuale iPhone 14, anche il modello base, è un prodotto eccezionale che funziona benissimo, ha una buona batteria, uno schermo OLED ben risoluto, ottime fotocamere e un rapporto qualità-prezzo ineccepibile; su Amazon, ad esempio, lo prendete con soli 799,00€, spese di spedizione incluse.

Tornando ai melafonini premium che arriveranno fra poche settimane, ci aspettiamo iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max. Fra le novità più attese citiamo la porta USB Type-C, la ricarica rapida, la Dynamic Island su tutta la gamma e una main camera da 48 Megapixel su tutti i device della serie. I modelli più costosi dovrebbero ricevere il processore Apple Bionic A17, una scocca in titanio, un pulsante azione personalizzabile, delle cornici sottili, il Wi-Fi 6W, lo zoom ottico 5 o 6X e molto altro ancora. Tuttavia, i device potrebbero costare di più (anche 100 o 200 dollari in più rispetto alle generazioni precedenti; questo aumento potrebbe ridurre l’appeal per moltissimi consumatori. Voi cosa ne pensate?

Ad ogni modo, la previsione di Kuo è una mera ipotesi; dobbiamo aspettare che l’azienda presenti i telefoni per trarre le conclusioni. Ad oggi si viaggia nel campo delle speculazioni e dei rumors; voi avete intenzione di comprare un nuovo modello o resterete con iPhone 14?

