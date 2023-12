iPhone 15 in Rosa al prezzo più basso di sempre su Amazon: è IMPERDIBILE

iPhone 15 con colorazione Rosa è una delle versioni più desiderate dello smartphone di Apple. In questo momento, grazie alla nuova offerta Amazon, è possibile acquistare lo smartphone al prezzo scontato di 839 euro, con ben 140 euro di sconto rispetto al prezzo dell’Apple Store.

Si tratta del nuovo prezzo minimo storico per questa variante di iPhone. Da notare che, per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali, è possibile completare l’acquisto anche in 5 rate mensili senza interessi. L’offerta è accessibile dal box qui di sotto. Sono disponibili, inoltre, anche sconti per altre colorazioni. Le offerte sono valide solo per un breve periodo.

iPhone 15: minimo storico per la versione rosa su Amazon

iPhone 15 è uno smartphone di riferimento del mercato, con un rapporto qualità/prezzo al top. Tra le specifiche tecniche troviamo un display OLED da 6,1 pollici oltre al SoC Apple A16 Bionic, lo stesso utilizzato da iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. C’è poi una doppia fotocamera posteriore, con il nuovo sensore da 48 Megapixel. Il sistema operativo è iOS 17, sempre aggiornato all’ultima versione disponibile.

Con la nuova offerta Amazon disponibile oggi è possibile acquistare iPhone 15 con colorazione rosa al prezzo scontato di 839 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per questa versione dello smartphone, una delle più desiderate e apprezzate dell’intera gamma (che comprende altre cinque colorazioni).

Per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali, inoltre, è possibile acquistare iPhone 15 rosa anche con pagamento in 5 rate mensili, senza interessi e pagando con carta di debito. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon. Tutti i dettagli sull’offerta sono disponibili qui di sotto.

