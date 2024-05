iPhone 15 in offerta su Amazon: il prezzo crolla sotto i 750€

L’iPhone 15 è in offerta su Amazon ad un prezzo fenomenale: con lo sconto del 23% lo paghi 749€ invece di 979€. E’ il minimo storico. E non è tutto: al momento del checkout potrai scegliere di spezzare l’importo in più pagamenti mensili, rendendo questa offerta ancora più comoda e accessibile.

Per la prima volta, l’iPhone 15 sfoggia la nuova Dynamic Island, introdotta un anno fa solo sui modelli Pro e che sostituisce il notch, migliorando l’interazione con le notifiche e altre funzioni del sistema​.

Il comparto fotografico continua ad essere superbo. La fotocamera principale da 48MP offre un significativo miglioramento rispetto alla generazione precedente, offrendo immagini ad alta risoluzione con dettagli eccezionali. È dotata di un sensore quad-pixel e supporta modalità di scatto avanzate come il teleobiettivo 2x e la modalità notturna migliorata.

Il chip A16 Bionic assicura che l’iPhone 15 possa gestire qualsiasi applicazione o gioco senza problemi di performance. La batteria offre una durata di un giorno intero con un uso misto, e la ricarica rapida permette di raggiungere il 50% di carica in circa 30 minuti utilizzando un adattatore da 20W. Per la prima volta, l’iPhone 15 si ricarica con un normale cavo USB-C invece del vecchio Lightning.

L’iPhone 15 da 128GB è una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo potente e versatile senza dover investire nelle versioni Pro. Offre tutte le funzionalità essenziali di cui un utente medio può avere bisogno, con un design rinnovato e prestazioni all’avanguardia. A questo prezzo, la questione non si pone nemmeno: è da acquistare subito.