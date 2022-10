iPhone 15: il modello base da 6,1" potrebbe non arrivare mai

Secondo quanto si apprende, sembra che l’iPhone 15 Ultra cambierà le carte del mercato della telefonia; non di meno, a causa della sua presenza in commercio, potrebbe esserci una grossa novità in casa Apple. La compagnia potrebbe decidere di eliminare non solo il Pro Max sostituendolo con questa variante incredibile, ma potrebbe anche scegliere di togliere il modello base da 6,1 pollici. Non ci sarà un iPhone 15 base, in poche parole.

iPhone 15: tutte le novità del caso

Se ci fate caso, con il debutto della gamma iPhone 14, la compagnia ha fatto fuori il modello Mini dalla sua line-up. Adesso, secondo quanto leggiamo da un nuovo rapporto, si apprende che anche il modello base potrebbe avere i mesi contati.

Si parla da tempo di un device Ultra nella gamma della mela; proprio dopo aver visto l’Apple Watch Ultra, ora si parla già di iPhone super premium. La compagnia non inserirà solo un nuovo device nella serie, ma stravolgerà la stessa compiendo passi e andando in direzioni quasi opposte ad oggi. A causa delle vendite scarne delle iterazioni basiche di quest’anno, la società potrebbe togliere la versione super economica. Questo farà sì che i melafonini del 2023 siano stra-costosi. Non sono mancate poi le polemiche in merito a questa ipotetica scelta.

Certo, c’è chi si lamenta delle dimensioni giganti dei Pro Max, ma in molti invece apprezzano i gadget di tale portata. Ad oggi, non ci sono veri compatti in azienda, se non il 14 base, il 14 Pro o l’SE (2022). Volendo, si può scegliere il Mini che tra l’altro, è uscito lo scorso anno ma si trova a soli 839,00€ nella colorazione verde con 128 GB di memoria.

Non di meno, apprendiamo che iPhone 15 Ultra potrebbe presentare una struttura in titanio, la porta USB Type-C per la ricarica, una selfiecam tutta nuova, un processore Apple Silicon M sotto la scocca e molto altro ancora. Staremo a vedere.

