iPhone 15, evento Apple: svelata la data di lancio UFFICIALE, finalmente

Apple ha appena svelato la data ufficiale del tradizionale evento di settembre. Solitamente, protagonisti di questi momenti sono proprio i nuovi melafonini. Di conseguenza, è assai facile pensare che, finalmente, sia noto il momento di arrivo dei nuovi – tanto attesi – iPhone 15. Naturalmente, sarà possibile seguire in diretta streaming il lancio sfruttando diversi canali. Di seguito, tutti i dettagli.

iPhone 15: l’evento Apple di settembre 2023 ha una data

Il colosso della mela morsicata l’ha confermato ufficialmente: il prossimo 12 settembre 2023, presso Apple Park, si terrà un evento dal nome “Wonderlust”. Come anticipato, è praticamente certo – o quasi – che durante lo stesso sarà annunciata la nuova linea di iPhone 15. La presentazione inizierà alle ore 19 italiane e sarà possibile seguirlo sul sito ufficiale dedicato proprio agli eventi del colosso di Cupertino. In alternativa, per chi lo desidera sarà possibile guardarlo anche su YouTube.

Oltre ai nuovi melafonini, saranno certamente previste altre golose novità: non resta che aspettare solo una manciata di giorni ancora e poi godersi uno dei momenti più attesi dell’anno da tutti gli appassionati di tecnologia! Ormai ci siamo quasi: il 12 settembre i nuovi iPhone 15 verranno certamente svelati durante il tradizionale evento Apple settembrino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.