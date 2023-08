iPhone 15 è stato avvistato online: il debutto è vicino

Ci siamo: la serie iPhone 15 è appena stata avvistata online, precisamente sul portale indiano della BIS. L’OEM di Cupertino si sta preparando a svelare l’attesissima gamma di smartphone premium ma adesso, a poche settimane di distanza dal keynote della mela, emergono nuovi interessantissimi dettagli.

Come spesso accade, i terminali, prima di un lancio sul mercato o un’eventuale presentazione su un palco, vengono avvistati sui vari siti di benchmarking o sui portali per la certificazione. In questo caso, i telefoni del 2023 di Apple sono stati avvistati sul BIS (Bureau of Indian Standards).

iPhone 15: il lancio si avvicina, il keynote è alle porte

Stando al rapporto emerso in rete, precisamente sul sito della BIS, scopriamo che il modello standard della serie iPhone 15 è stato elencato con il numero di modello A3094. Come molti di voi sapranno, a settembre ci sarà il solito keynote all’interno del quale dovremo vedere i melafonini del 2023 e, forse, anche una versione aggiornata dell’Apple Watch Ultra, insieme ai nuovi Watch Series 9.

Le indiscrezioni sui device sono tantissime; abbiamo visto che i modelli Pro potrebbero avere una scocca in titanio, un pannello con cornici sottili e un innovativo pulsante Action al posto del selettore dell’audio. La serie base invece, potrebbe avere per la prima volta la Dynamic Island e la main camera potrebbe arrivare a 48 Megapixel, proprio come su iPhone 14 Pro. Un altro cambiamento degno di nota riguarda il passaggio alla tecnologia USB Type-C al posto della porta Lightning.

