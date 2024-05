iPhone 15 è in offerta flash a 694€: ora è un VERO AFFARE

iPhone 15 diventa sempre più conveniente e con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRMAY24 è ora possibile acquistare lo smartphone al prezzo scontato di 694 euro. C’è anche la possibilità di optare per un pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere alla promozione è sufficiente aggiungere il codice sconto al momento del pagamento. L’offerta è disponibile tramite il box qui di sotto. L’offerta è valida per le colorazioni Nero, Blu e Rosa (basta premere sul link della colorazione per accedere alla versione desiderata)

iPhone 15: è un best buy a questo prezzo

Per chi cerca un nuovo iPhone, in questo momento, la scelta giusta non può che essere iPhone 15. Il rapporto qualità/prezzo dello smartphone, infatti, è al top, garantendo agli utenti la possibilità di accedere a un modello completo, veloce e senza punti deboli. Tra le specifiche troviamo il SoC Apple A16 Bionic, utilizzato da Apple anche su iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, oltre a un display da 6,1 pollici con Dynamic Island. C’è poi una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 48 Megapixel. Il sistema operativo è iOS.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRMAY24, valido solo per un breve periodo, iPhone 15 128 GB è ora acquistabile al prezzo scontato di 694 euro. Con PayPal, inoltre, è possibile completare l’acquisto optando per un pagamento in 3 rate senza interessi. Per accedere subito alla promozione asta premere sul box qui di sotto oppure premere su una delle colorazioni in offerta: Nero, Blu e Rosa.