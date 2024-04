iPhone 15 è in offerta: a questo prezzo NON HA RIVALI (-290€)

iPhone 15 è lo smartphone di Apple da comprare oggi. Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRAPR24, infatti, lo smartphone è ora disponibile al prezzo scontato di 689 euro, con 290 euro di sconto rispetto al prezzo dell’Apple Store e con la possibilità anche di pagare in 3 rate senza interessi, scegliendo PayPal per effettuare il pagamento e selezionando l’opzione Paga in 3 rate. L’offerta in questione è valida per le colorazioni Blu, Nero, Verde e Giallo dello smartphone (basta premere sulla colorazione desiderata per accedere alla pagina dell’offerta), tutte dotate di Garanzia di 24 mesi.

iPhone 15: un’offerta da minimo storico

Con iPhone 15 è possibile accedere a uno smartphone di ottima qualità e con specifiche da fascia alta ma con un prezzo sempre più accessibile. La scheda tecnica include un display OLED da 6,1 pollici con la Dynamic Island.

Da notare anche il SoC Apple A16 Bionic, una garanzia assoluta di potenza in tutti i contesti di utilizzo. C’è poi una doppia fotocamera posteriore, con il nuovo sensore da 48 Megapixel. Il sistema operativo è iOS con aggiornamenti costanti da parte di Apple.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare iPhone 15 al prezzo scontato di 689 euro, grazie allo sconto aggiuntivo garantito dal codice sconto PSPRAPR24, che va aggiunto nell’apposito campo al momento del pagamento.

Lo sconto vale per le colorazioni Blu, Nero, Verde e Giallo. C’è anche la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. La promozione è valida solo per un breve periodo.