iPhone 15 e 15 Pro costano tutti MOLTO MENO del previsto: i prezzi ufficiali

I nuovi iPhone 15, tutti i 4 modelli, sono stati presentati ufficialmente. Insieme alle loro caratteristiche, sono finalmente stati resi noti anche i prezzi di vendita. Ecco quanto costeranno il modello standard, Plus, Pro e Pro Max: continua a leggere per scoprire il listino ufficiale dedicato al mercaot italiano.

iPhone 15, la serie: ecco tutti i prezzi

Disponibili in preordine a partire da venerdì 15 settembre, con prime spedizioni a partire dal 22 dello stesso mese. La buona notizie è che i temuti sbalzi di prezzo al rialzo, anticipati dai leak, non ci sono stati. Infatti, le previsioni raccontavano di modelli standard e Plus disponibili allo stesso prezzo di listino dei predecessori e di versioni Pro e Pro Max un bel po’ più costose. E invece, a sorpresa, i nuovi melafonini costano addirittura meno. Pericolo scampato, a quanto pare. Di seguito, il listino prezzo ufficiale.

iPhone 15

128GB a 979€;

256GB a 1109€;

512GB a 1359€.

iPhone 15 Plus

128GB a 1129€;

256GB a 1259€;

512GB a 1509€.

iPhone 15 Pro

128GB a 1239€;

256GB a 1369€

512GB a 1619€

1TB a 1869€.

iPhone 15 Pro Max

256GB a 1489€;

512GB a 1739€;

1TB a 1989€.

Insomma, non solo prezzi non rialzati, ma addirittura ribassati rispetto al listino che accompagnava la linea di iPhone 14 lo scorso anno. Nonostante le ultime indiscrezioni sui prezzi dei nuovi iPhone 15 non fossero delle più rassicuranti, ormai c’è da stare tranquilli. A questo punto, non resta che aspettare il momento di apertura dei preordini e scegliere il proprio modello preferito!