iPhone 15 e 15 Plus: avranno una fotocamera da 48 megapixel

Mancano ancora diversi mesi al debutto dei nuovi melafonini di punta di Apple; oggi apprendiamo che iPhone 15 e 15 Plus presenteranno una main camera da 48 megapixel proprio come i fratelli Pro e Pro Max.

Come detto, il lancio dei top di gamma della mela avverrà nel corso del prossimo autunno. I leaks su questi modelli sono nell’aria da diverso tempo e adesso, grazie a quanto riportato dall’analista di Haitong International Securities, la società di investimenti avente sede a Hong Kong, scopriamo che anche le iterazioni basiche della serie avranno un obiettivo fotografico da 48 megapixel.

iPhone 15 e 15 Plus: cosa sappiamo ad oggi?

Stando a quanto ripotato da una nota di ricerca uscita poche ore fa e condivisa in rete da MacRumors, leggiamo che l’analista Pu ha dichiarato che il sensore a tre strati da 48 megapixel, in grado di catturare molta più luce delle lenti precedenti, sarà in grado di migliorare la qualità delle foto dei futuri telefoni di Apple. Inoltre, in base a quanto emerso dalla catena di approvvigionamento, il famigerato sensore impilato sembra non essere ancora pronto e potrebbe causare leggeri ritardi nella produzione degli smartphone premium del colosso di Cupertino. Tuttavia leggiamo che gli smartphone verranno annunciati, come sempre, nel mese di settembre.

Giusto per chi non lo sapesse, i primi Device di Apple ad aver ricevuto l’upgrade al sensore da 48 megapixel sono stati iPhone 14 Pro e 14 Pro max. Nei nuovi modelli di punta si manterrà ancora il medesimo obiettivo, ma ci sarà un telaio in titanio e non più in acciaio, un chip Apple Bionic A17 e ben 8 GB di RAM. Tutta la serie vanterà la porta USB Type-C.

Se volete fare oggi un buon affare a tema Apple invece, vi consigliamo l’ottimo iPhone 14 (128 GB) a soli 799,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse nel prezzo.

