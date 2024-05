Samsung Galaxy S24 Ultra: nuovo MINIMO STORICO con quest'offerta (-565€)

Il Samsung Galaxy S24 Ultra cala di prezzo ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 934 euro invece di 1.499 euro, beneficiando così di uno sconto di 565 euro, grazie alla nuova offerta eBay e al codice sconto PSPRMAY24, disponibile fino al prossimo 2 giugno. C’è anche la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi tramite PayPal. La versione in offerta è quella da 12 GB di RAM e 256 GB di storage ed è dotata di Garanzia di 24 mesi. La promozione include, inoltre, la Garanzia cliente eBay. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Samsung Galaxy S24 Ultra: è il top di gamma da prendere oggi

Il Samsung Galaxy S24 Ultra è il top di gamma del momento: tra le specifiche troviamo un display AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz. C’è poi il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, affiancato da 12 GB di RAM, 256 GB di storage e una batteria da 5.000 mAh. Da notare anche una quadrupla fotocamera posteriore, con sensore principale da 200 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14 con One UI.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRMAY24 è ora possibile acquistare il Samsung Galaxy S24 Ultra 12/256 GB al prezzo scontato di 934 euro, con ben 565 euro di sconto. La promo è compatibile con l’acquisto in 3 rate senza interessi con PayPal. Per sfruttare subito l’offerta basta premere sul box riportato di seguito. Lo smartphone può contare su di una Garanzia di 24 mesi.