iPhone 15 da 256 GB in offerta a un PREZZO IRREALE: è il best buy di oggi

Se siete alla ricerca di un nuovo iPhone, in questo momento, la scelta giusta non può che essere iPhone 15 da 256 GB. Lo smartphone di Apple, infatti, è ora acquistabile al prezzo scontato di 839 euro grazie a questa nuova offerta eBay che consente anche l’acquisto in 3 rate con PayPal. Si tratta della soluzione giusta se siete alla ricerca di un iPhone dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Per accedere allo sconto basta premere sul box qui di sotto. Da notare che lo smartphone può contare su Garanzia Ufficiale Apple Italia per un acquisto sicuro e senza rischi.

iPhone 15: a questo prezzo è da prendere subito

Con iPhone 15 è possibile acquistare uno degli smartphone dal miglior rapporto qualità/prezzo, soprattutto andando a considerare la versione da 256 GB, decisamente più vantaggiosa di quella da 128 GB.

Lo smartphone è dotato di un display OLED da 6,1 pollici con Dynamic Island oltre al SoC Apple A15 Bionic. Da notare anche una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 48 Megapixel. Il sistema operativo è, naturalmente, iOS.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare iPhone 15 da 256 GB al prezzo scontato di 839 euro. Lo smartphone di Apple è disponibile anche con pagamento in 3 rate senza interessi, tramite PayPal. Per accedere subito alla promozione è sufficiente seguire il link seguente.

Si tratta di una promozione davvero ottima: a questo prezzo, infatti, iPhone 15 256 GB può essere considerato come un vero e proprio best buy assoluto, molto più vantaggioso sia della versione da 128 GB che dei modelli Pro.