iPhone 15 da 256 GB: il prezzo cala al MINIMO STORICO con quest'offerta (-220€)

Acquistare un nuovo iPhone diventa ora più semplice: con la nuova offerta eBay, infatti, è ora possibile acquistare iPhone 15 da 256 GB al prezzo scontato di 889 euro, beneficiando di 220 euro di sconto rispetto al prezzo dell’Apple Store (1.109 euro) e con la possibilità anche di completare l’acquisto con pagamento in 3 rate senza interessi tramite PayPal. Lo smartphone è disponibile con Garanzia Italia e consegna gratuita tramite il box disponibile qui di sotto.

iPhone 15 da 256 GB: a questo prezzo è da prendere subito

Con iPhone 15 si va sul sicuro. Lo smartphone è dotato di un display OLED da 6,1 pollici, con la Dynamic Island oltre che del SoC Apple A16 Bionic, lo stesso utilizzo con grande successo da Apple con iPhone 14 Pro e Pro Max. Da notare anche una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 48 Megapixel. Lo smartphone è dotato del sistema operativo iOS 17, aggiornato all’ultima versione disponibile. Chi sceglie iPhone 15 può contare su di uno smartphone completo, compatto e veloce, senza punti deboli e con un rapporto qualità/prezzo sempre più alto, grazie alla promozione in corso in questo momento.

Con la nuova offerta eBay disponibile in questo momento è possibile acquistare iPhone 15 da 256 GB al prezzo scontato di 889 euro. La promozione garantisce uno sconto di 220 euro rispetto al prezzo dell’Apple Store e consente anche di effettuare il pagamento in 3 rate mensili, con PayPal. Lo smartphone ha Garanzia Italia. Si tratta di un’occasione da non farsi sfuggire: a questo prezzo, infatti, iPhone 15 da 256 GB è un best buy assoluto.