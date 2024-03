iPhone 15 da 256 GB: a questo prezzo è l'OFFERTA TOP di oggi

È il momento giusto per prendere iPhone 15 da 256 GB. Lo smartphone di Apple, infatti, ha registrato un nuovo calo di prezzo ed è ora disponibile al prezzo scontato di 879 euro grazie alla nuova offerta eBay. Da notare che il dispositivo è acquistabile anche con pagamento in 3 rate senza interessi, tramite PayPal. Il modello in offerta è dotato di Garanzia Italia ed è disponibile con consegna gratuita. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 15 da 256 GB: a questo prezzo è un best buy

Con un prezzo in costante calo, iPhone 15 da 256 GB diventa, sempre di più, il modello da comprare per chi cerca un nuovo iPhone. Tra le specifiche tecniche troviamo un display OLED da 6,1 pollici con la Dynamic Island, oramai elemento di riferimento per tutta la gamma di smartphone di Apple.

A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il potente SoC Apple A16 Bionic, utilizzato anche da iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Il dispositivo è dotato di una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 Megapixel. C’è poi il sistema operativo iOS 17, sempre aggiornato alla versione più recente.

Con la nuova offerta eBay è possibile acquistare iPhone 15 256 GB al prezzo scontato di 879 euro. C’è anche la possibilità di completare l’acquisto con un pagamento in 3 rate senza interessi tramite PayPal. La versione in offerta, dotata di colorazione Nera, ha Garanzia Italia. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo di tempo.