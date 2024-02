iPhone 15: con un CODICE lo ottieni a soli 750€

Grazie al nuovo Coupon di eBay, oggi acquisti il nuovissimo Apple iPhone 15 da 128GB a un prezzo davvero incredibile. Mettilo nel carrello a questo link, poi inserisci il codice SANVALENTINO nell’apposita sezione dei codici sconto, prima del check out. Con questa promozione risparmi un sacco e ti aggiudichi un vero e proprio top di gamma pazzesco. Cosa stai aspettando? Approfittane subito, sta andando a ruba velocemente. Tra l’altro hai anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo.

iPhone 15: tutto per renderti felice

Vivi un’esperienza utente soddisfacente e sempre all’altezza delle tue aspettative con Apple iPhone 15 128GB! Grazie a questo smartphone iOS hai davvero tutto quello che ti serve per essere felice. Il chip A16 Bionic è una bomba di potenza e velocità. Le prestazioni sono sempre elevate e ti godi al massimo delle potenzialità ogni app e gioco, anche in multitasking. Inoltre, il display Super Retina XDR, con Dynamic Island, è perfetto per avere tutto sotto controllo. Punta e scatta con la doppia fotocamera velocissima.

Acquistalo adesso a soli 750,49 euro, invece di 979 euro. Si tratta di un’offerta eBay. Puoi anche decidere di dividere l’importo in 3 comode rate tasso zero con un click. Ciò significa che potrai pagare il tuo acquisto da soli 250,16 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.