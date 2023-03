iPhone 15: ci sarà un nuovo sensore di prossimità dentro la Dynamic Island

L’isola dinamica del nuovo iPhone 15 potrebbe contenere un inedito sensore di prossimità mai visto prima; a dirlo, il noto insider del web e analista della mela Ming-Chi Kuo.

Come molti di voi sapranno, quest’anno gli iPhone 15 includeranno tutti la Dynamic Island. Non ci sarà più il notch, a quanto pare e questo implica che vedremo dei piccoli ma sostanziali aggiornamenti rispetto alla serie Pro dello scorso anno. Ora apprendiamo che un nuovo sensore farà la comparsa sui modelli next-gen, ma cosa cambierà di preciso?

iPhone 15: come sarà la nuova Dynamic Island?

Stando a quanto afferma un tweet di Ming Chi Kuo, il sensore di prossimità della line-up iPhone 15 sarà allocato dentro l’area della Dynamic Island e non sarà più posto al di sotto della barra digitale.

Infatti, nell’iPhone 14 Pro (e nel Pro Max), questo sensore si trova sotto il display, esternamente all’elemento in questione. Ma quali sono i vantaggi di questa rimodulazione?

IQE將取代聯亞,成為iPhone 15系列的proximity sensor的磊晶晶圓 (epi wafer) 獨家供應商。所有iPhone 15機型雖均採用與iPhone 14 Pro機型相同的動態島設計,但差別在於iPhone 14 Pro將proximity sensor放置屏下/在動態島外,而iPhone 15系列則在動態島面積幾乎沒有變化下,將proximity… — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 24, 2023

Dobbiamo ricordare che il sensore di prossimità server per rilevare quando l’utente tiene il telefono vicino all’orecchio per una chiamata e, di conseguenza, lo spegne, evitando tocchi accidentali. La modifica, all’atto pratico, vedrà pochi cambiamenti ma potrebbe servire ad Apple per ridurre i costi di produzione.

Secondo l’analista di Apple, il fornitore Finisar passerà alla compagnia diversi sensori di prossimità con lunghezza d’onda di 940 mm, un bel salto rispetto a quelli da 1380 visti con la serie Pro del 2022.

