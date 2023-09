iPhone 15 base, Plus, Pro e Pro Max: TUTTI i modelli in preordine su Amazon

I preordini di iPhone 15 – nella versione base, Plus, Pro e Pro Max – sono ufficialmente aperti. Ecco dove trovarli su Amazon per acquistarli a colpo sicuro. Se lo desideri, puoi anche comprarli a rate sfruttando Cofidis o la rateizzazione messa a disposizione dalla piattaforma.

iPhone 15: tutti i modelli in preordine

Per facilitare la scelta, abbiamo suddiviso i melafonini per taglio di memoria e colore, così puoi andare a colpo sicuro! Purtroppo, i modelli Pro Max non vengono ancora visualizzati tutti correttamente, ma non preoccuparti: è questione di minuti e lo saranno.

iPhone 15

128GB a 979€: blu – rosa – giallo – verde – nero

256GB a 1109€: blu – rosa – giallo – verde – nero

512GB a 1359€: blu – rosa – giallo – verde – nero

iPhone 15 Plus

128GB a 1129€: blu – rosa – giallo – verde – nero

256GB a 1259€: blu – rosa – giallo – verde – nero

512GB a 1509€: blu – rosa – giallo – verde – nero

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

Non ti resta che scegliere il modello di melafonino che preferisci e completare il tuo preordine. Le spedizioni, veloci e gratuite per gli abbonati ai servizi Prime, inizieranno a partire dal 22 settembre. Ricorda: se lo desideri, puoi pagare anche a rate utilizzando Cofidis oppure il sistema interno messo a disposizione da Amazon (disponibile solo per alcuni clienti).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.