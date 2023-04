iPhone 15: arrivano i primi modelli "Made in India"

Apple sta spostando parte della sua produzione di telefoni dalla Cina all’India. Oggi apprendiamo, da un rapporto di Bloomberg, che l’azienda di Cupertino intende realizzare una parte dei nuovi iPhone 15 direttamente nel nuovo paese.

Si sa, i problemi legati alla catene di approvvigionamento, i blocchi legati al Covid, le minacce e le tensioni geopolitiche hanno sicuramente costretto Tim Cook a “guardarsi intorno” e a valutare nuovi scenari interessanti per la produzione dei suoi dispositivi. Dopo la Cina, l’India è emersa come il miglior paese per questo scopo e adesso si prevede che la società voglia spedire da qui, nel mercato internazionale, alcuni modelli di iPhone 15.

Apple sposta parte della produzione di iPhone dalla Cina all’India

Nello specifico, Mark Gurman di Bloomberg suggerisce che Apple spedirà i nuovi iPhone 15 dall’India sin da subito. È la prima volta che vediamo una mossa simile con il lancio di una gamma di telefoni della mela. Questo è il chiaro segno che l’azienda di Tim Cook sta spostando parte della sua produzione dalla Cina all’India per diversificare l’offerta. Si dice che le scocche dei nuovi telefoni siano già state costruite dal fornitore indiano Jabil, lo stesso che assembla le custodie delle AirPods.

Tim Cook sta lavorando sodo per spostare parte della produzione di iPhone (e non solo) fuori dalla Cina, come detto. Oltre al Brasile (che si è rivelato un partner solido già da tempo), il dirigente di Cupertino sta puntando all’India e al Vietnam. Al momento infatti, ci sono tre grandi partner di produzione che hanno già aperto una filiale fuori dal mercato cinese: Winstron, Foxconn e Pegatron.

Ad ogni modo, si dice che solo i modelli base di iPhone 15 verranno prodotti e spediti dall’India; le iterazioni Pro, Pro Max e Plus saranno ancora un’esclusiva dei fornitori locali cinesi.

Nell’attesa, se desiderate un nuovo telefono di Apple, noi vogliamo consigliarvi iPhone 14 (128 GB) che, da 1029,00€ lo porterete a casa con soli 899,00€ su Amazon.

