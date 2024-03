iPhone 15 (256 GB): a 949€ è il TOP DI GAMMA che devi comprare oggi

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando adesso su Amazon; il meraviglioso iPhone 15, il modello entry level della line-up di punta di casa Apple, costa soltanto 949,00€ nella sua iterazione con ben 256B GB di memoria interna. La colorazione in sconto è quella nera, ma volendo potrete optare anche per altre tinte esclusive. Fra le altre cose, vi ricordiamo che i vantaggi del noto portale di e-commerce sono veramente numerosi; scopriamoli insieme.

iPhone 15: ecco perché comprarlo

In prima istanza dobbiamo segnalarvi che iPhone 15 è il flagship che noi vi invitiamo a comprare perché costa poco ma è praticamente perfetto; nello specifico, la versione con 256 GB di storage è in super sconto su Amazon, ma potrete sempre optare per altri tagli di memoria o configurazioni. Ad ogni modo, sappiate che se comprerete il device da questo sito, avrete accesso al reso gratuito in caso di eventuali problematiche o di ripensamenti, entro un mese dall’acquisto. Potrete sempre farvi spedire il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano e avrete accesso alla consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. In ultima istanza, ricordatevi della garanzia di un anno con il costruttore e di quella di due anni con il rivenditore, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Fate presto, dunque.

iPhone 15 è un’ammiraglia senza esclusione di colpi; è un device potentissimo, ricco di funzionalità spettacolari, con un design minimal e mozzafiato, un’estetica degna di nota ed è costruito con materiali di pregio. Ha uno schermo OLED Super Retina da 6,1 pollici con Dynamic Island e cornici sottili, mentre sotto la scocca batte un cuore Apple Bionic A16 con modem 5G integrato, coadiuvato da 256 GB di memoria, appunto. Ottima anche la batteria che promette un giorno di autonomia con una singola carica e si ricarica mediante USB Type-C o via wireless. A 949,00€ è da comprare immediatamente.