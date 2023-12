iPhone 15 (128 GB) a soli 879€: sconto IMMEDIATO di 100€ sul prezzo di listino

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di Apple che, a nostro avviso, è semplicemente un best buy senza eguali: ci riferiamo all’ottimo iPhone 15 che nella sua iterazione nera da 128 GB costa solo 879,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire, è un prodotto sensazionale, leggero, versatile, ma soprattutto si trova a ben 100€ in meno rispetto al suo valore di listino iniziale. Con il noto portale di e-commerce americana avrete diritto a tantissimi altri vantaggi esclusivi.

iPhone 15 (128 GB): ecco perché comprarlo

Questo smartphone di Apple è un Best Buy a soli 879,00€; viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Addirittura, si può ricevere in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, senza pagare un singolo centesimo in più. Avrete diritto al reso gratuito fino al 31 gennaio 2024 in caso di eventuali problematiche o in caso di ripensamenti ma sappiate che ci sarà sempre la garanzia di un anno con il costruttore e di due anni con il rivenditore, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Infine, sappiate che si potrà dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito.

iPhone 15 è lo smartphone perfetto da comprare perché è potentissimo (dispone del processore Apple Bionic A16 con modem 5G integrato, lo stesso SoC che era presente in iPhone 14 Pro, per intenderci), ha uno schermo OLED Retina da 6,1 pollici con Dynamic Island e cornici sottili al seguito, dispone di un comparto fotografico di punta con due sensori evoluti (quello principale è da 48 Megapixel e permette di girare video in 4K HDR e di scattare foto splendide anche al buio), ha un’autonomia eccellente e ha un rapporto qualità-prezzo ineccepibile: a 879,00€ dovete prenderlo adesso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.