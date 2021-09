iOS 15 e il BUG dello sblocco di iPhone con Apple Watch

Secondo quanto si evince, con l'ultima versione di iOS 15 gli utenti stanno riscontrando diverse difficoltà nello sbloccare il proprio iPhone con l'Apple Watch e la mascherina sanitaria sul volto. Questo fa parte di uno dei tanti bug che ha intro dotto – purtroppo – la nuova iterazione del firmware di Cupertino.

iOS 15: è in arrivo una soluzione per il bug dello sblocco con Apple Watch

iOS 15 non è esente da difetti e lo sappiamo bene. Se l'avete già scaricato, avrete sicuramente notato una serie di problemi nell'utilizzo. Uno fra tutti riguarda Apple Music, il noto servizio di musica in streaming on demand dell'azienda. Per fortuna però, la compagnia ha promesso una soluzione nel breve periodo.

Ora si evince che, tutti gli utenti che hanno abilitato lo sblocco dell'iPhone con l'Apple Watch, ora non saranno in grado di usufruirne. No, non c'è nessun motivo particolare: solo un bug di sistema. Ad ogni modo, l'OEM statunitense ha già provveduto a fixare il tutto. La criticità sembra riguardare soltanto i modelli di iPhone 13.

Dal sito di supporto di Apple.com si legge infatti:

Apple ha identificato un problema per cui “Sblocca con Apple Watch” potrebbe non funzionare con i dispositivi iPhone 13. L'utente potrebbe vedere “Impossibile comunicare con Apple Watch” se prova a sbloccare il proprio iPhone mentre indossa una maschera facciale; di fatto, potrebbe non essere in grado di configurare tale funzione. Questo problema verrà risolto in un prossimo aggiornamento del software. Fino a quando l'update non sarà disponibile, si può disattivare “Sblocca con Apple Watch” e utilizzare il classico codice per sbloccare il proprio iPhone 13. Per disattivare “Sblocca con Apple Watch”, andate su Impostazioni, cliccate su Face ID e infine su codice.

Voi l'avevate notato? Comunque, state tranquilli perché il firmware sostitutivo è in arrivo. Siate pazienti. Se avete riscontrato altri bug, fateci sapere.

Personalmente, ho notato dei glitch grafici durante l'organizzazione delle applicazioni e dei widget nelle pagine.

Le migliori offerte di oggi per Apple iPhone 13 : tutti i prezzi