iPhone 14: ci sarà un'esclusivo design PREMIUM

Dall'introduzione dell'iPhone X nel 2017, i design dei melafonini di Apple sono rimasti più o meno gli stessi. Di tanto in tanto, l'azienda apporta alcune modifiche al modulo della fotocamera posteriore. Tuttavia, si tratta di poche rimodulazioni apportate dalla compagnia di Cupertino. Tuttavia, se l'ultimo rapporto trapelato in queste ore è veritiero, potremmo vedere cambiamenti significativi con la serie di device del 2022, gli iPhone 14.

iPhone 14: una grossa modifica al design del melafonino

Secondo il famoso analista Apple, Ming-Chi Kuo, gli iPhone di nuova generazione introdurranno significative modifiche al design. Ha affermato che il design della serie iPhone 14 sarà completamente diverso da quello degli attuali melafonini.

Il rapporto mostra che iPhone 14 e 14 Pro saranno dei prodotti completamente ridisegnati. Questa non è la prima volta che riceveremo un rapporto su Apple che intende apportare una modifica completa al design dei futuri melafonini. Ad esempio, @jon_prosser ha precedentemente affermato che l'OEM di Cupertino abbandonerà il design della tacca nel 2022. I rapporti emersi fino a questo punto hanno suggerito che la compagnia utilizzerà il pannello con foro per la selfiecam al seguito.

Inoltre, Prosser dichiarava che il 14 Pro Max non avrà un notch. Inoltre, l'anno prossimo la compagnia non presenterà alcun modello “Mini”. Al contrario, ci sarà un nuovo “Max” in versione “vanilla”.

Al momento, non ci sono molte informazioni sulla serie di gadget in arrivo. Tuttavia, c'è una fuga di notizie sulla presunta scheda tecnica dell'intera serie; queste sono gli unici dettagli che sono emersi ad oggi e per ora non possiamo garantirne l'autenticità del rapporto.

Le indiscrezioni suggeriscono che iPhone 14 e 14 Pro utilizzeranno uno schermo da 6,06 pollici. Tuttavia, iPhone 14 Max e iPhone 14 Pro Max saranno dotati di un display da 6,68 pollici più grande. Inoltre, le due versioni base utilizzeranno display LTPS. Tuttavia, i device Pro verranno forniti con schermi LTPO. Ci aspettiamo un nuovo processore Bionic A16 realizzato con un processo di produzione a 4 nm.

Ad eccezione della versione base che utilizzerà ancora una configurazione a doppia lente posteriore, gli altri tre modelli saranno tutti dotati di una configurazione a tripla camera. Allo stesso tempo, l'ottica principale dei due modelli di alto profilo verrà aggiornata.