iPhone 14: sarà quello da (NON) comprare?

Mancano oramai pochissimi giorni al debutto dei nuovi telefoni di casa Apple iPhone 14 infatti è prossimo al lancio. Come abbiamo avuto modo di vedere degli ultimi anni, ci saranno quattro modelli anche se forse rischiamo di non vedere la versione mini da 5,4“. Al suo posto troveremo un iterazione plus da 6,7“ non pro.

In questi mesi abbiamo letto tantissimi Rumors e indiscrezioni sui nuovi telefoni dell’azienda di Cupertino se abbiamo capito una cosa: iPhone 14 sarà molto simile ad iPhone 13, mentre la versione plus sarà una novità assoluta. I modelli sicuramente più interessanti saranno i pro ma attenzione al prezzo perché potrebbero costare molto, ma molto di più di quelli dell’anno scorso.

iPhone 14: perché non comprarlo?

Noi invitiamo seriamente a prendere in considerazione l’acquisto dell’iPhone 13 del 2021 perché questo potrebbe essere un Game Changer nel vostro quotidiano e potrebbe anche costarvi molto poco. Grazie agli sconti pazzi di Amazon infatti, lui sarà vostro a soli 787,00 € con spedizione gratuita e consegna immediata per gli abbonati al servizio di Amazon Prime.

Di fatto, che senso avrebbe spendere più soldi per un modello nuovo che simile a quello precedente? La versione in offerta su Amazon poi, presenta 128 GB di memoria interna ed è disponibile in colorazione mezzanotte.

Acquistandolo da Amazon ricevere tantissime promozioni esclusive. Pensiamo alla consegna veloce in pochissimi giorni, Alle spese di spedizione incluse nel prezzo finale del device, alla garanzia di Apple per un anno e a quella di Amazon per due, all’assistenza clienti tocchi per due anni.

Stiamo parlando di un’offerta molto intrigante da prendere seriamente in considerazione se state cercando un telefono di Apple in questo periodo storico. I nuovi dispositivi costeranno sicuramente molto, forse più del previsto e se non siete amanti dell’ultimo arrivato, potete stare tranquilli nel comprare uno smartphone di vecchia generazione.

Inutile parlarvi delle sue caratteristiche tecniche, le conosciamo tutti a memoria. Schermo OLED 6,1“, doppia fotocamera in grado di girare video in 4K in modalità cinema, processore potente e non solo. Fate vostro questo telefono al miglior prezzo di sempre, ma non perdete tempo perché il suo costo potrebbe tornare presto a 939,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.